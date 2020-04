La CEA obre un webinar sobre aliances de governs i empreses durant les crisis

El president de l'entitat, Gerard Cadena, ha destacat que la situació sanitària és una "metàfora que dona pistes per on han d'arribar les solucions i les lliçons que hem d'extreure d'ella"

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i del Consell d'empresaris iberoamericans, Gerard Cadena, ha inaugurat el seminari en línia "Alianzas público-privadas: Gobierno y Pymes construyendo región en épocas de crisis", organitzada per la federació iberoamericana de joves empresaris. Cadena ha fet l'obertura de la ponència on hi han participat empresaris i polítics de diversos països, com Antonio Garamendi, president de la Confederació espanyola d'organitzacions empresarials (CEOE), Laura Pachecho, viceministra d'Economia de Costa Rica, João Emilio P. Gonçalves, gerent executiu de política Industrial a Confederação Nacional d'Indústria de Brasil, o Rebeca Grynspan, secretària general de la Secretaria General iberoamericana (SEGIB), entre d'altres. El president de la CEA ha destacat la crisi mundial que es viu arran de la pandèmia de la Covid-19, la qual ha titllat com a "parèntesi" i ha descrit que és "una metàfora que ens dona pistes per on han d'arribar les solucions i les lliçons que hem d'extreure d'ella". Així mateix, Gerard Cadena ha subratllat que els governs, empreses i els treballadors estan fent un esforç per pal·liar els efectes en l'economia, que la salut pública també s'ha de convertir en un actiu per al turisme, els serveis i l'economia en general, i la importància d'apostar per la innovació i les noves tecnologies, pel treball en partenariats público-privats, i de tenir present la regió iberoamericana com una de "les àrees naturals d'expansió".