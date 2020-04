Hotelers i comerciants lamenten que no s'apliquin els ERTO a l'abril

Actualitzada 15/04/2020 a les 06:42

LA VENDA EN LÍNIA ÉS UN OBSTACLE PER AL PETIT EMPRESARI

Els empresaris destaquen que bona part dels comerços del país no estan preparats per poder assimilar un tipus de negoci en línia a curt termini com proposa el Govern com a solució per pal·liar les conseqüències econòmiques relatives a la crisi sanitària actual. En concret, tal com va explicar al Diari el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, les petites empreses són les que tenen una estructura menys orientada a l’online i són les que hauran de fer un major pas endavant per adaptar-se a les noves tecnologies. En la mateixa línia, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va detallar que les grans firmes i els restaurants són els que haurien de patir menys canvis, ja que “disposen de les línies obertes per poder-ho fer”. A més, va lamentar que encara no hi hagi una data d’inici per tornar a vendre a través d’internet i va demanar al Govern establir un calendari per començar a preparar estoc.

Els hotelers i comerciants veuen amb dificultat superar els mes d’abril i lamenten que el paquet de mesures del Govern, pel fet que s’iniciïn al maig, podria provocar l’acomiadament inevitable de treballadors del sector. A més, creuen que el sector turístic enguany veurà una gran impacte almenys fins a final del 2020.La presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, lamenta que l’executiu no hagi aplicat el segon paquet de mesures a mitjan abril, i assegura que el sector privat tindrà un “cop dur” per fer front a les despeses del mes d’abril. “Pensàvem que es tindria en compte aquest mes, però al final, una vegada més, estarem sols per fer front a la situació”, va explicar al Diari. “Aquestes mesures són vitals perquè molts negocis estan tancats sense tenir ingressos”, va afegir. Unes paraules a les quals es va sumar el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos. A més, va assegurar el món de l’hostaleria serà l’últim a reincorporar-se a la normalitat i, per tant, “és necessari que es tingui en compte la singularitat de cada àmbit laboral”. “No es pot comparar el comerç intern amb el sector turístic, que depèn dels països veïns.”També la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra, que avala les paraules del sector hoteler, va dir que “s’ha de veure amb els crèdits tous i els ERTO com anirà evolucionant la situació”. I va al·legar que hi ha punts de la nova llei que s’haurien de modificar, sobretot pel que fa a la recuperació de les hores no treballades. Yebra considera que s’ha de doblar el marge almenys fins al 30 d’abril del 2021 i no fins al 31 de desembre del 2020. A més, va posar en dubte com seran els formularis per poder efectuar els ERTO. “Amb el criteri de facturació hauria de ser suficient per demostrar els ingressos.” També va considerar que els ERTO haurien de poder ser parcials “perquè tothom pugui treballar” i perquè “ara mateix sembla que es beneficia més qui està en aquesta situació que treballant”.Malgrat tot, els dos sectors van argumentar que les mesures que aplicarà l’executiu són les correctes, però que “haurien d’haver estat des del principi”, va afirmar Canut. “Segurament si els ERTO s’haguessin aplicat aquest mes es podrien evitar alguns possibles acomiadaments que seran inevitables per l’ofec d’alguns empresaris”, va afegir. A més, va assegurar que alguns hotelers han donat la temporada d’estiu per perduda i que “s’estan plantejant acomiadar la plantilla i refer-la de cara a la pròxima temporada d’hivern”. També Ramos va explicar que està previst aplicar mesures de distanciament i higiene quan s’obrin els hotels, tot i que no es coneixen els detalls.