Govern paga 1,5 milions per les proves d'anticossos

El Govern ha pagat un total de 1.504.800 euros per 158.400 tests ràpids IgG-IgM per la detecció de la Covid-19 segons l'edicte publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) pel qual s'ha fet pública l'adjudicació definitiva a Linkcare Health Services. Govern està treballant amb un mecanisme que forci la població a passar per la prova d'anticossos com a eina essencial per iniciar el procés de desconfinament. L'executiu també ha aprovat aquest matí el servei de transport intercontinental urgent de material mèdic, el qual té un cost de 76.053,03 euros, i els vols d’anada i tornada de l’equip mèdic d’emergència sanitària, adjudicats a Iberia per un valor de 19.811,60 euros.

