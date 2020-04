Govern atorga 54 milions d'euros en crèdits tous

El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat les noves mesures destinades als lloguers comercials que s'inclouen en la segona llei òmnibus

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern ha atorgat 54,4 milions d'euros a 604 sol·licituds aprovades per acollir-se al programa de crèdits tous, segons ha especificat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest vespre. L'executiu ha resolt 693 demandes, 89 d'elles denegades, i ha destinat 52,5 milions a despeses de funcionament i 1,9 milions al refinançament de préstecs. Jover ha especificat que el ritme de sol·licituds ha disminuït, així com l'import d'aquestes, i que el Govern ha rebut 1.405 demandes, de les quals 872 provenen d'empreses i 533 d'autònoms, que han sol·licitat un import total de 384 milions d'euros, una xifra molt allunyada dels 130 milions que l'executiu ha posat per fer front a les despeses dels professionals generades arran de la crisi de la Covid-19.

El ministre ha explicat durant la roda de premsa les noves mesures destinades als lloguers comercials que s'inclouen en la segona llei òmnibus. En aquest sentit, Jover ha destacat que tots els locals que funcionen amb guàrdies no hauran de pagar l'arrendament i que aquells que es troben oberts tindran una reducció del 80% per la poca facturació que tenen. Un cop es reobri l'activitat, els negocis tancats no pagaran lloguer durant el primer mes mentre que el segon hauran d'abonar el 50%, els que funcionin amb guàrdies tindran una reducció del 80% i del 40% en la primera i segona mensualitat respectivament, i els que estiguin oberts hauran de fer front al 50% i al 25% del lloguer. Eric Jover ha detallat que aquesta mesura es fa com a "ajuda en fase crítica i represa de l'activitat" i ha recordat que els assalariats que pateixin una suspensió temporal del contracte o una reducció de la jornada laboral tindran un descompte del 20% en el lloguer de l'habitatge. Així mateix, el portaveu del Govern ha detallat altres mesures destinades als treballadors assalariats com són el permís retribuït de 1.083 euros pels pares a càrrec de fills menors de 14 anys o amb discapacitat que no poden anar a treballar, la carència de les quotes d'hipoteques i l'ajornament o fraccionament de les factures de FEDA, Andorra Telecom i distribuïdores, entre altres.

Eric Jover ha comentat que el consell de ministres ha aprovat la suspensió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per un període de dos mesos una vegada acabi l'emergència sanitària i per tant, tots aquells conductors a qui els hi hagi caducat la data de la revisió podran demanar cita durant aquest període. Així mateix, Jover ha argumentat que el ministeri de Cultura ha fet una crida per demanar a la ciutadania que no sol·liciti el retorn de les entrades d'activitats culturals cancel·lades o posposades per tal de ser solidaris amb el sector, i ha agraït al Copríncep francès la donació de 3.250 mascaretes FFP2 i 14.750 de quirúrgiques. Pel que fa a la situació dels temporers argentins, el ministre ha detallat que la titular d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha enviat una carta al ministre argentí recordant-li les obligacions d'un Estat de repatriar als seus nacionals i ha comentat que espera que puguin tornar al país d'origen abans del 3 de maig, data quan els caducarà el permís de residència.