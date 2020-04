França supera les 15.700 defuncions i els 140.000 casos de coronavirus

Espanya ja suma 172.541 diagnosticats mentre el nombre de morts augmenta lleugerament

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:25

Agències Andorra la Vella

França va superar ahir les 15.700 defuncions per la pandèmia del coronavirus i els 140.000 diagnosticats, després de sumar 541 morts als hospitals en un dia i altres 5.497 contagis. Les autoritats sanitàries van indicar que des de l’inici de l’epidèmia s’han registrat 143.303 casos i han mort 15.729 persones, de les quals 10.129 van morir en hospitals. Les altres 5.600 es van produir en residències d’ancians i centres de dependència, encara que l’executiu gal encara no disposa del cens complet en aquestes institucions i està rebent les xifres de manera gradual.

A Espanya la xifra de morts diàries causades per la Covid-19 va tornar a augmentar lleugerament ahir amb 567 casos, 50 més que dilluns, amb el que el total ascendeix a 18.056 defuncions, mentre que els contagis mantenen la seva tendència a la baixa amb 3.045 nous infectats, la menor xifra des del 20 de març, i ja sumen 172.541. Així, l’avanç del virus va tornar a marcar el seu major alentiment i baixa per primera vegada del 2% per col·locar-se en l’1,79%. Tanmateix, el ministeri de Sanitat encara no ofereix el còmput total d’ingressats a l’UCI perquè està a l’espera que Madrid i Castella i Lleó li facilitin les dades acumulades des de l’inici de la pandèmia.

D’altra banda, els morts a Itàlia amb coronavirus van arribar ahir als 21.067, amb 602 en l’última jornada, una xifra que va en augment en els últims tres dies, mentre els contagis i els hospitalitzats continuen reduint-se. El nombre de diagnosticats es va enfilar a les 162.488 persones contagiades, confirmant la tendència de reducció de la propagació, i d’aquestes 37.130 ja s’han recuperat, segons les dades ofertes ahir pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, en el seu butlletí diari. D’ençà que va començar l’emergència sanitària s’han realitzat 1.073.689 proves i en la darrera jornada es van fer 26.779 test, un nombre menor que en els dies anteriors.

Quant a la situació als Estats Units, hi ha 591.285 casos positius de la Covid-19, 28.618 morts i 37.449 persones recuperades. El governador de l’estat de Nova York, el focus vermell mundial de la pandèmia, Andrew Cuomo, va anunciar ahir que l’estat nord-americà ja ha assumit el “pic” de contagis de coronavirus, amb prop de 10.000 morts per la Covid-19, si bé va insistir que les mesures restrictives continuaran vigents. Malgrat que va afirmar que es tracta “d’un altiplà”, ja que el volum de diagnosticats és alt.