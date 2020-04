Els autònoms tindran un ajut de 540 euros per a la represa de l'activitat

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:08

ELS SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS NO FARÀ CLASSES FINS QUE EL GOVERN HO DECRETI

El sistema educatiu francès haurà d’esperar que la situació del país millori per tornar a reprendre les classes. Tal com va destacar ahir en roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover, tot i que el país gal decreti que es torni a les escoles el pròxim 11 de maig, és el Govern qui té poder de decidir quan s’obren les portes dels col·legis dins del país. “El calendari escolar és diferent a les polítiques sanitàries d’Andorra”, va apuntar Jover, que en cas de xoc d’interessos va detallar que “la sanitat preval per sobre de qualsevol altra cosa”.

Així doncs, fins que l’executiu “no decideixi reprendre les activitats econòmiques”, entre les quals hi ha l’ensenyament, les escoles de qualsevol sistema educatiu del país hauran de mantenir-se tancades.

De moment, el parer del Govern és intentar reprendre gradualment les activitats econòmiques “com abans millor”, però tal com va detallar el ministre Gallardo “no posarem dates concretes perquè potser no les podem complir”, encara que “som optimistes davant la bona evolució que està seguint la pandèmia del coronavirus”. Gallardo va concloure que s’està treballant en el tema educatiu, però que la premissa fonamental és anar amb prudència.

Els autònoms tindran una prestació de 1.083 euros mensuals en cas que hagin hagut de cessar la seva activitat pel coronavirus. A més, el Govern els proporcionarà una ajuda de més de 500 euros durant els mesos posteriors al decret d’obertura de comerços per donar un cop de mà a la reactivació de l’economia. Aquestes són algunes de les mesures econòmiques que estaran incloses en el segon paquet de mesures urgents que votarà demà el Consell General i que va avançar ahir en roda de premsa el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, que va destacar que es presentarien un total de 32 iniciatives, 21 per a autònoms i onze per a empreses.El gros principal de les iniciatives que encapçalarà el Govern en el paquet de mesures urgents van destinades a l’entorn laboral. Tal com va destacar el ministre Gallardo, els treballadors per compte propi podran optar a un subsidi de 1.083 euros mensuals en cas de tancar la seva activitat comercial i quan es reactivi, l’executiu seguirà pagant-los 541,50 euros per donar una empenta més. Aquesta ajuda estarà activa durant els mesos de desconfinament. Alhora, Gallardo també va detallar que els autònoms podran mantenir rendes mixtes i estaran exempts de pagar la CASS en cas d’haver cessat l’activitat.En la mateixa línia, els autònoms podran acollir-se al descompte del 20% del lloguer de l’habitatge particular i podran demanar la carència de la quota d’hipoteca si aquesta supera el 35% dels ingressos mensuals. Pel que fa als lloguers del local comercial, si l’activitat ha estat oberta durant el confinament podran demanar un 80% de descompte en la quota i si l’activitat ha estat tancada o en règim de guàrdia podran acollir-se a un descompte del total.Tornant al període de desconfinament, el ministre Gallardo va afegir que tant els autònoms com les empreses podran acollir-se a descomptes de lloguers de fins a tres mesos. En el cas que l’activitat hagi estat oberta i hagi tingut ingressos, el primer mes de reactivació econòmica només hauran de pagar el 50% de la quota. A partir del segon tornaran al regim normal. Si s’ha mantingut una activitat de guàrdia o permanència, el descompte durant el primer mes serà del 80% i del segon, del 40%. Si l’empresari o autònom no ha pogut obrir durant els mesos de confinament, el mes de reobertura estarà exempt de pagar el lloguer del local comercial. El segon mes haurà de pagar la meitat i el tercer mes, el 75%.Per concloure el paquet de mesures econòmiques destinades a pal·liar els efectes de la crisi per a autònoms i empreses, Gallardo va avançar que s’ajornarien els pagaments de FEDA i Andorra Telecom, i que es podran demanar crèdits tous sense interessos.Demanat per si les empreses podrien alternar els ERTO entre els treballadors per mantenir la igualtat entre assalariats, el ministre va matisar que “seria una opció factible, sempre que els treballadors formin part de la mateixa categoria professional”, és a dir, si un negoci decideix suspendre temporalment el contracte al 50% de la plantilla, l’empresa podria fer rotacions d’aquests treballadors sempre que estiguin igualment qualificats.Deixant de costat les mesures econòmiques del paquet que aprovarà el Consell General, el ministre portaveu, Eric Jover, va destacar que el registre de persones acomiadades ha rebut 533 inscripcions des que es va habilitar al començament de la crisi econòmica. Del total, només 149 estan relacionades amb contractes indefinits. “La majoria són de contractes temporals. Les xifres estan dins de la normalitat, tenint en compte la temporalitat de l’economia del país”, va detallar Jover, que dins de l’excepcionalitat de la situació va remarcar que l’objectiu del Govern no és més que acompanyar aquestes persones i assessorar-les per si els acomiadaments s’han produït de manera improcedent o són fruit de treballs de temporada.