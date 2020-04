El conseller de Canillo Miquel Casal fa d'enllaç entre el Govern i els comuns

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:17

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Miquel Casal és conseller del comú de Canillo i metge de professió, dues activitats perfectes que es complementen i que l’ha dut a ser el representant de tots els comuns a les reunions que cada dia mantenen els tècnics de l’executiu, i que té com a funció principal mantenir informats els cònsols d’algunes de les decisions que es prenen per combatre el coronavirus i de l’opinió dels experts en matèria sanitària.

A més, Canillo té un component diferenciador com és el problema amb els temporers que han estat treballant a les pistes d’esquí i que no poden tornar al seu país en el cas dels argentins. Casal explica també que les corporacions s’encarreguen de les necessitats més bàsiques de la població, com subministrar medicaments o menjar. A les reunions també hi participen ministres i caps d’àrea, i l’informe de Casal és lliurat a tots els comuns.