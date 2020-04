Martínez Benazet reclama molta cura per complir les indicacions i no elevar els contagis

Les sortides comencen demà Quadre amb les sortides per hores Govern

Actualitzada 15/04/2020 a les 17:54

Les persones que visquin en edificis parells poden sortir demà una hora per passejar o fer exercici i les dels immobles amb numeració senar podran sortir divendres per iniciar el cicle que s'activa a partir d'ara segons sigui dia parell o senar del mes i coincideixi amb la numeració del lloc de residència. El ministre de Salut ha remarcat que és "absolutament obligatori" portar mascareta i demana ser "molt curosos" per complir les indicacions per evitar generar un pic de la Covid-19 perquè es propagui el virus. Els agents de policia i els de circulació dels comuns podran fer advertiments i recomanar el compliment de les indicacions als ciutadans però no tindràn força coercitiva perquè Joan Martínez Benazet ha subratllat que es tracta "d'un exercici de responsabilitat col·lectiva" i a la força de lluita conjunta que ha demostrat la població amb el respecte al confinament. I ha afegit que la clau per fer aquestes excepcions a les restriccions de mobilitat és que la corba està aplanada i que s'ha d'actuar amb prudència perquè es mantingui la situació perquè això permetria ampliar els dies i les hores de sortida. El titular de Salut ha manifestat que per l'evolució de l'epidèmia al país "pensem que el risc de rebrot és molt baix" però no ha descartat que es pugi produir el que comportaria fer marxa enrere de les mesures per sortir adoptades, que es publiquen en detall al BOPA.

L'hora de sortida s'ha de fer servir també per fer les compres i per passejar el gos i la limitació per franges horàries només serà de les 11 a les 14 per a les persones de més de 70 anys o vulnerables, alhora el ministre ha recalcat que no han de sortir les persones contagiades ni les que tinguin símptomes respiratoris. La resta de la població no té límit d'edat per sortir però es fixa que els trams entre les 6 i les 9 del matí i des de les 19 a les 21 hores siguin per córrer o caminar ràpid i els periodes de les 9 a les 11 i de les 14 fins a les 19 hores es pot sortir a passejar o comprar en família. La distància màxima per allunyar-se del domicili és de dos quilòmetres com ja va comentar ahir el ministre i els grups només poden ser dels convivents d'una llar i no estan autoritzats els desplaçaments en vehicle ni practicar esports de risc ni ciclisme, com avançava el Diari diumenge passat. El ministre ha remarcat que l'objectiu és que no es puguin produir accidents que hagin de requerir activar els serveis sanitaris que han d'estar concentrats en atendre pacients amb SARS-CoV-2 ni incrementar la mobilitat per la xarxa viària. Tampoc es poden utilitzar les instal·lacions lúdiques ni esportives dels parcs i els comuns són els encarregats de garantir la higiene dels bancs, que no s'han de tocar amb les mans, i del mobiliari perquè no siguin una font de contaminació del coronavirus i també els comuns habilitaran circuits en cada sentit perquè no perquè no hi hagi encreuaments entre persones. La distància mínima que s'ha de respectar quan es passeja són 4 metres i 10 en cas de córrer o estar fent exercici.



Mascaretes a la via pública

Martínez Benazet ha ressaltat que hi ha suficients mascaretes perquè tothom les porti quan va per la via pública o a llocs on hi ha altres persones i ha recordat que el Govern ha distribuït més de 100.000 proteccions facials per a les farmàcies, que ja s'estan aprovisionant dels subministradors habituals. Ha indicat que per a les persones que practiquen esport són millors les mascaretes tèxtils o les específiques per a esportistes perquè es poden rentar i ha especificat que les de tipus quirúrgic que té la majoria de la població no s'han de netejar amb cap producte, simplement deixar-les penjades i ventilades i que són vàlides durant diversos dies perquè no se'n fa un ús professionals si no social. Ha declarat que la mascareta "és incòmoda però hem de guardar aquesta dificultat".

El ministre ha indicat que els primers dies no seran tan rígids amb l'ús de la mascareta perquè potser hi ha gent que no la té encara i ha comentat que per als infants que és més difícil portar la protecció podrien sortir sense portar-la i que s'estan confeccionant mascaretes infantils que s'adaptin a ells.



Activitat als horts

La segona excepció que el Govern ha autoritzat és perquè els menors de 70 anys i les persones no vulnerables puguin començar a desenvolupar activitats hortícoles a les parcel·les que tinguin amb la restricció d'haver de respectar els 4 metres de distància amb altres persones que estiguin a prop d'ells.



#18 consciència

(15/04/20 18:08)



#17 Esteve

(15/04/20 17:19)



#16 Jep

(15/04/20 17:00)



#15 Fransis

(15/04/20 16:47)



#14 Asier

(15/04/20 16:20)



#13 Marc

(15/04/20 16:05)



#12 Ian

(15/04/20 15:56)



#11 María

(15/04/20 15:49)



#10 María

(15/04/20 15:47)



#9 Asier

(15/04/20 15:41)

Veure’n més