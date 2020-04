Els comuns habiliten els espais per passejar

Andorra la Vella i Escaldes precinten els bancs i els reserven per als majors de 70 anys i fixen els circuits per a les sortides de la ciutadania

Actualitzada 15/04/2020 a les 18:20

Albert Canes Andorra la Vella

Els comuns s'estan preparant per a les sortides per passejar i fer activitat física previstes a partir de demà. Andorra la Vella ha precintat durant el dia d'avui alguns dels bancs que es troben per la vila, i n'ha deixat molts altres precintats parcialment de manera que les cantonades queden al descobert. Aquestes estan reservades exclusivament per als majors de 70 anys durant la seva franja horària de sortida (entre les 11 h i les 14 h).

A més, el comú demana que es camini de manera ordenada i sempre per la voravia de la dreta seguint la mateixa direcció dels vehicles per tal d'evitar els contactes i respectar la distància mínima de seguretat. En el cas que la gent es desplaci per zones per a vianants, com per exemple l'avinguda Meritxell, es recomana caminar o córrer per la part de la dreta, segons el sentit de la marxa, el més proper possible a les façanes dels edificis. Durant el dia de demà es fixaran circuits unidireccionals.

Per altra banda, el comú ha recordat que els parcs públics, recs i berenadors de la parroquia es mantene tancants.