Trump vol que es reprengui l'activitat econòmica a partir de l'1 de maig

Actualitzada 14/04/2020 a les 11:07

Redacció Andorra la Vella

En l’actual focus de la pandèmia als Estats Units, el país amb més casos i més morts per coronavirus amb 22.106 morts i més de mig milió de persones contagiades, el govern federal planeja mantenir almenys fins al pròxim 30 d’abril la seva recomanació que els estatunidencs treballin des de casa i surtin al carrer el mínim possible, però el president, Donald Trump, ha tornat a donar senyals d’impaciència.

Tot i que des de la Casa Blanca el responsable de Sanitat ja afirma que va ser un error no prendre mesures abans, Trump vol que el gros de l’activitat econòmica es reprengui l’1 de maig, segons diversos mitjans, malgrat que molts experts en salut pública creguin que aquest objectiu no és realista i per això la Casa Blanca no s’ha compromès públicament amb cap calendari.