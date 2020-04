Cues interminables a correus espanyols

Desenes de persones esperen des d'hores abans de l'obertura a fer gestions a l'oficina d'Andorra la Vella

Actualitzada 14/04/2020 a les 12:56

Una fila de desenes de persones s'acumula aquest matí en les voreres dels edificis al voltant de Correos per fer diferents gestions a l'oficina, la majoria d'elles de tramessa de diners. Els clients esperen guardant la distància de seguretat després d'aconseguir un dels números que es reparteixen cada matí per atendre una quantitat fixa de persones i una patrulla de la policia controla que es respectin els normes per evitar les aglomeracions. "Porto aquí des de les 7.30 h del matí", explica el Ricardo, que vol enviar diners a la seva família a Portugal. "Paciència i ressignació", remarca. Molts dels clients que fan cua han arribat molt abans de l'obertura de l'oficina preveient les llargues cues. "Quan he arribat a les 8 h la cua ja arribava gairebé a l'alçada de la CASS", comenta el Marcelo. "Si només volguéssim enviar una carta no seríem aquí, però és per qüestions imprescindibles", assenyala el Miguel, que es mostra preocupat per quedar-se fora, tot i haver arribat a les 8.30 h. L'oficina tanca a les 12.30 h però amb el número que li han donat té garantit, en teoria, poder entrar-hi per fer les gestions.

El ministre Eric Jover va explicar la setmana passada que el Govern s'havia interessat per les cues que es generaven a correus espanyols i que havia pogut determinar que el 90% dels tràmits que es fan no tenen relació amb paqueteria, després que els comerciants s'hagin queixat que aquesta era una via per fer compres a l'exterior de productes que al país no es poden adquirir pel cessament d'activitats econòmiques.

