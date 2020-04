La família d'un finat per Covid-19 diu no tenir notificació de la causa de mort

Va morir a El Cedre i el ministre va anunciar en roda de premsa que havia donat positiu

Actualitzada 14/04/2020 a les 06:58

Martí Pons Andorra la Vella

Els familiars d’un dels difunts d’El Cedre asseguren que a dia d’avui no se’ls ha notificat la causa de la mort, malgrat que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en roda de premsa va explicar que havia donat positiu a la prova PCR, que detecta els casos de coronavirus.

Els fets van tenir lloc el dia 31 de març, quan l’usuari del sociosanitari, un home de 95 anys, va morir a les dues de la matinada a causa del virus. En aquell moment, la família va ser coneixedora del seu traspàs però al·leguen que en cap moment es va confirmar que havia donat positiu a la Covid-19. De fet, diuen que a hores d’ara, en l’informe de les causes de la seva mort consta que estava pendent de confirmar el resultat de la PCR.

L’usuari estava aïllat a la cinquena planta del sociosanitari des de feia uns dies per símptomes característics del coronavirus. A més, anteriorment havia patit infeccions pulmonars a causa de pneumònies. També tenia sucre a la sang. En aquell moment els professionals de la salut del centre havien procedit a una primera prova en què va donar negatiu. D’aquesta manera, es va procedir a un segon test, tot i que l’usuari va morir abans amb els resultats pendents de confirmar.

Els familiars van explicar al Diari que el dia anterior els havien comunicat que la persona es trobava en situació crítica i que es van poder acomiadar a través d’una videotrucada però en cap moment presencialment. Un cop traspassat, la funerària es va posar en contacte amb ells tot i que no van poder ser presents a la incineració, que va ser el mateix dia 31 de març a la tarda, i que tampoc han pogut quedar-se amb les restes humanes del familiar fins que no acabi la crisi sanitària.

El responsable de Salut, en compareixença als mitjans, va informar d’aquest cas en concret i el d’una altra defunció, en què va assegurar que havien mort a causa del virus. Amb això, la funerària es va posar en contacte amb el cercle del difunt per indicar-li que el ministre havia donat una informació que no els constava. Amb això, la família es va comunicar amb la nova coordinadora del sociosanitari, i asseguren que aquesta desconeixia l’informe mèdic de l’usuari per la recent arribada al centre. A més, van al·legar que no han rebut cap trucada del centre ni del ministeri per confirmar-los les causes reals de la seva mort.

