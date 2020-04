França obrirà gradualment les escoles a partir de l'11 de maig

Espanya registra gairebé 170.000 casos positius i reprèn l’activitat econòmica en alguns sectors

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:25

Redacció Andorra la Vella

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que les escoles infantils, col·legis i instituts reprendran les activitats de manera gradual a partir de l’11 de maig, data fins a la qual ha estat prorrogada l’ordre de confinament. “A partir de l’11 de maig reobrirem gradualment escoles infantils, col·legis i instituts”, va afirmar Macron en un discurs a la nació. “Hi ha massa nens en barris de baixos ingressos privats de l’escola i no se’ls pot ajudar de la mateixa manera. Les desigualtats en habitatge són encara més marcades”, es va lamentar.

En canvi, per als estudiants d’educació superior, “les classes no es reprendran físicament fins a l’estiu”. Mentre que “els llocs públics, restaurants, cafeteries, hotels, cinemes, teatres i sales d’espectacles romandran tancats en aquesta etapa”.

En la seva intervenció, Macron va anunciar una pròrroga del confinament fins a l’11 de maig vinent després de destacar els “èxits reals” aconseguits en les últimes setmanes, com ara la duplicació dels llits de vigilància intensiva, l’organització de l’educació a distància o la repatriació de francesos.

Pel que fa a l’ús de les mascaretes, Macron va indicar que podria ser obligatori en certs espais com el transport públic, i va assegurar que hi haurà “màscares disponibles per a tota la població abans de l’11 de maig”. Fins a aquesta data, en la qual s’instaurarà “una nova organització”, s’incrementaran les proves del coronavirus amb preferència a cuidadors, ancians i altres grups vulnerables.

“L’11 de maig podrem tractar totes les persones amb símptomes. No avaluarem tots els francesos. No tindria sentit. Per donar suport a aquesta fase s’estan treballant diversos projectes, com una aplicació digital per a saber si una persona ha estat en contacte amb una persona contagiada”, va apuntar.

Macron va explicar que totes aquestes mesures seran presentades davant el parlament i les autoritats competents i en qualsevol cas seran uniformes en tot el territori francès. “Aquesta epidèmia no pot afeblir la nostra democràcia”, va subratllar.

També ahir el ministeri de Sanitat francès va informar de 335 morts per coronavirus als hospitals, enfront dels 561 del diumenge, per la qual cosa destaca que la corba de l’epidèmia ha entrat en una fase d’altiplà. En total sumen 14.967 morts. Quant als casos comprovats, són ja 98.076 des de l’inici de l’epidèmia després dels 2.673 positius de les últimes hores.

Pel que fa a l’estat espanyol la xifra de morts per coronavirus ha baixat fins a les 517 morts en 24 hores i l’estat veí ja acumula 17.489 defuncions. Es tracta de la xifra més baixa des del 24 de març, quan se’n van registrar 514, i aquest dissabte, amb 510. Se situa també entre les registrades el 17 de març (amb 491 decessos) i el 18 de març (598). El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496, 3.477 més que diumenge. Els curats ja sumen 64.727, 2.336 més que fa un dia. La comunitat de Madrid continua sent la més afectada per la pandèmia amb 47.146 positius confirmats i 6.423 morts. La segueix Catalunya, amb 34.726 casos i 3.538 defuncions per la Covid-19. Castella-la Manxa ocupa la tercera posició amb 14.054 casos i 1.626 defuncions.

Amb la corba de la pandèmia encara no en descens, Espanya ahir va aixecar l’aturada de dues setmanes a l’activitat econòmica en alguns sectors no essencials, així que centenars de milers de treballadors van començar a reincorporar-se als seus llocs.

