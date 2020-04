Els psicòlegs creen una guia per reduir l'ansietat durant la crisi

El text detalla que algunes solucions per controlar l'angoixa són organitzar-se el dia, fer esport i estar ben informat, entre d'altres

Actualitzada 14/04/2020 a les 21:25

Redacció Andorra la Vella

El Col·legi de Psicòlegs ha elaborat una guia on s'inclouen pautes, idees i recomanacions per a rebaixar els moments d'angoixa que es poden produir arran del confinament. Els professionals asseguren que reben moltes trucades relacionades amb l'ansietat i les dificultats d'afrontar-la durant la crisi sanitària i destaquen que és normal "sentir-se trist, estressat, confús, amb por o fins i tot enfadat" en aquest període. Els psicòlegs expliquen en el document, que es pot trobar a la seva pàgina web, que algunes solucions per reduir l'angoixa són organitzar-se el dia combinant moments i espais, fer esport o exercici actiu, estar ben informat, seguir una alimentació sana i unes pautes per la son i mantenir el contacte social, entre d'altres. El Col·legi ha atès més de 180 trucades durant l'emergència sanitària per donar atenció i suport a persones que ho necessiten.