Els ministres Jover i Gallardo han explicat les noves mesures destinades a empreses i treballadors per compte propi

Els autònoms rebran 541,5 euros quan es reprengui l'activitat Els ministres Eric Jover i Jordi Gallardo durant la roda de premsa d'aquest vespre Twitter Govern

Actualitzada 14/04/2020 a les 21:31

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Els treballadors per compte propi rebran una prestació de 541,5 euros quan es reprengui l'activitat i fins a la normalització del ritme de l'economia, segons han explicat aquest vespre el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, i el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. L'executiu ha previst un total de 21 mesures per als autònoms entre les quals hi destaquen una renda de 1.083 euros per aquells que cotitzin entre el 50% i el 100%, la possibilitat de rendes mixtes com a assalariats i jubilats sense superar el salari mínim, la reducció del 20% del lloguer de l'habitatge particular en cas d'haver cessat l'activitat, la carència de les quotes d'hipoteques si les despeses bàsiques són inferiors al 35% dels ingressos, o el rescat de plans de pensions privats que no superin els 1.083 euros. Així mateix, els ministres han detallat que el segon paquet de mesures també presenta 11 ajudes per a empreses, com el programa de crèdits tous al 0% que destinarà 100 milions d'euros més, descomptes pel lloguer dels locals comercials, l'ajornament i fraccionament de taxes i el pagament per part de Govern del 15,5% de la cotització a la CASS. En aquest sentit, Eric Jover ha destacat que es tracta d'una crisi "puntual i no sistèmica" i que "no és el model de país el que està en joc". Pel que fa a la suspensió temporal de contractes laborals, el ministre Jordi Gallardo ha matisat que s'ha previst "un procediment àgil i una sèrie de models i formularis accessibles i intuïtius" per simplificar al màxim la tramitació i ha explicat que la mesura es podria aplicar de manera rotatòria en una empresa si els empleats pertanyen a la mateixa categoria professional. En aquest sentit, els ministres han apel·lat a la corresponsabilitat i han recordat que els llogaters hauran de contactar amb el propietari si han patit un ERTO per a la rebaixa del preu, però que també ho hauran de fer quan reprenguin l'activitat.

El portaveu del Govern ha argumentat que el registre de Treball té 533 persones acomiadades inscrites, de les quals 149 són amb contractes indefinits mentre que Jordi Gallardo ha recordat que l'executiu ha aprovat una modificació del reglament per ampliar la prestació per desocupació involuntària. Pel que fa al calendari escolar, Jover també ha insistit que el Govern encara no ha marcat cap data i que aquesta decisió variarà en funció de la situació sanitària. El ministre ha subratllat que encara que França hagi decidit reobrir els centres a partir de l'11 de maig, la mesura no afectarà el sistema francès andorrà, ja que aquesta activitat es reprendrà quan les polítiques sanitàries ho permetin "perquè són les que prevalen".

