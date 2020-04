El Sipaag vol renegociar la llei de les jubilacions

El sindicat ha matisat que no ha fet declaracions als mitjans de comunicació de manera conjunta amb els altres sindicats que "potser estan provocant alarmisme"

El Sipaag ha notificat a través d'un comunicat que una de les propostes que es van plantejar als responsables de Funció Pública en la reunió d'ahir tenen relació amb la renegociació de la llei que regula les jubilacions mentre que d'altres estan relacionades amb "l'estalvi en algunes contractacions de serveis", amb l'optimització de recursos humans en llocs de lliure designació i amb la recuperació de la gestió pública d'alguns serveis. El sindicat ha recordat que a la nova Llei de mesures excepcionals i urgents que s'ha entrat al Consell General "es preveu la possibilitat que les empreses redueixin horaris i salaris d'alguns treballadors que actualment no poden exercir la seva feina o no treballen a temps complet, d'empreses que han hagut d'aturar la seva activitat o han vist la facturació reduïda a menys del 50%" i aclareix que aquestes mesures no tenen previst aplicar-se als treballadors de Govern. El Sipaag també ha matisat que durant la reunió que van mantenir amb la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i la secretària d'Estat Lara Vilamala, els van assegurar que només s'aplicaran retallades als salaris dels càrrecs polítics i als de lliure designació de les administracions públiques i afirma que l'executiu va demanar la col·laboració dels sindicats per proposar mesures d'estalvi a part de les que ja estan treballant des dels ministeris i departaments per prioritzar i desestimar projectes per afavorir les partides destinades als ajuts i despeses contra la Covid-19. Així mateix, el Sipaag destaca que no ha fet declaracions als mitjans de comunicació de manera conjunta amb els altres sindicats que "potser estan provocant alarmisme".

