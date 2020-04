El SAAS celebra l'alta d'una pacient a El Cedre

La Simone ha marxat del centre sociosanitari aquest matí emocionada i entre els aplaudiments del personal de la salut

Actualitzada 14/04/2020 a les 17:37

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha celebrat aquest matí a través de les xarxes socials l'alta de la Simone, una pacient per Covid-19 que es trobava a El Cedre. El servei d'atenció sanitària d'Andorra ha penjat el vídeo on es veu com surt de l'ascensor i rep els aplaudiments del personal del centre sociosanitari. La dona, visiblement emocionada, aprofita l'acomiadament i dona les gràcies a tots els professionals pel tracte i els serveis rebuts.

