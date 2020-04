El PS presenta 77 esmenes a la segona llei òmnibus

Els socialdemòcrates proposen que els salaris inferiors als 1.250 euros no tinguin cap mena de retenció

Actualitzada 14/04/2020 a les 14:28

Redacció Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un total de 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents amb l'objectiu de facilitar la superació de la crisi de la Covid-19 als autònoms, empresaris i famílies d'Andorra. Així ho ha informat el PS en un comunicat, en el qual ha remarcat les paraules que el seu president, Peré López, va fer ahir. "Les esmenes evidencien la manca de diàleg i consens amb Govern durant un període crític en el qual s'ha deixat als grups de l'oposició amb un paper secundari en la presa de decisions", exposa l'escrit.

Entre les propostes del PS, que juntament amb les de Terceravia es discutiran aquesta tarda en una comissió que es preveu llarga, hi ha la de protegir el salaris més baixos en relació amb els més alts en la presetació aportada pel Govern en els ERTO. En aquest sentit, els socialdemòcrates han presentat dos projectes de percentatges de graelles diferents dels que proposa la majoria, tant com per les persones assalariades com pels autònoms. Defensen que els salaris fins a 1.250 euros no tinguin cap mena de retenció. Pel que fa als autònoms, el PS no vol una prestació universal sinó proporcional a la base de cotització de cada autònom i ha proposat incloure els sis tipus de cotització que la CASS aplica pels autònoms. "El que volem és que la prestació que Govern pagui a aquests autònoms sigui proporcional d'igual manera que fem amb els treballadors: que els autònoms amb menys cotització tinguin un percentatge més alt de retribució de la prestació per part de Govern", ha detallat la consellera general, Judith Salazar.

A més, el PS demana la reducció del 50% de l'import dels lloguers de tots els habitatges per una durada de tres mesos prorrogable. En cas que alguns propietaris puguin acreditar la necessitat de no poder fer fronta a aquesta mesura per cas de força major, podrien encetar un expedient per beneficiar-se de crèdits tous avalats per Govern.

#2 50% de lloguer? I perquè no gratis.

(14/04/20 15:32)



#1 Be i malament

(14/04/20 15:30)