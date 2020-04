El PS parla de simulacre de diàleg amb Govern

Actualitzada 14/04/2020 a les 08:57

DISPUTA PER LA RETRANSMISSIÓ DE RODES DE PREMSA

La junta de presidents d’ahir va estar marcada per un agre debat entre el PS i els grups de la majoria, davant la reclamació de l’oposició socialdemòcrata que la seva roda de premsa fos televisada per ATV, “com es fa en tots els països amb els líders de l’oposició”. Segons fonts del PS, el president liberal, Ferran Costa, i el de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, van ser els més bel·ligerants amb la demana del PS.

Després de la negativa, es va arribar a un acord perquè des de la televisió pública es faci entrevistes als portaveus de cada partit perquè puguin exposar les posicions dels seus partits en relació amb les mesures del Govern i el posicionament propi davant la greu situació que es viu al país.

Avui tant el PS com terceravia pensen presentar esmenes encara que hi ha poca confiança que siguin acceptades. Avui s’ha de tancar el text definitiu perquè pugui ser votat en la sessió del Consell General de dijous.

El Partit Socialdemòcrata va lamentar ahir que el segon paquet de mesures urgents per pal·liar les conseqüències econòmiques de l’emergència sanitària que presentarà el Govern dijous al Consell General sigui un projecte de majoria i va posar en dubte la voluntat de l’executiu d’arribar a un consens polític amb les forces de l’oposició en el que és “un projecte de país”. Així ho va alertar ahir Pere López en una roda de premsa telemàtica en què va denunciar que el diàleg amb el Govern “ha estat fràgil”, que la comunicació “ha estat intermitent” i que els grups de la minoria parlamentària “han ocupat un paper secundari”. Tanmateix, va destacar que el projecte definitiu de llei el van rebre “passades les onze de la nit” de diumenge i que per això presentaran un volum significatiu d’esmenes. “Tot plegat s’ha convertit en un projecte de llei de la majoria, no ens han tingut en compte i ens han revocat més de la meitat de les propostes que vam fer”, va dir López.Quant al contingut de les esmenes, el socialdemòcrata va puntualitzar que el més important és trobar “una solució al benestar de les famílies”, i que per aconseguir-ho “s’ha d’aplicar una reducció als lloguers dels treballadors afectats pels ERTO del 40%”, i no del 20% com preveu el Govern. Alhora, també va demanar aplicar la moratòria de préstecs i hipoteques per tal d’assegurar que els empresaris puguin pagar els salaris dels treballadors i proveïdors.En la mateixa línia, López va fugir de qualificar la necessitat d’aplicar els ERTO als funcionaris, ja que “la majoria poden fer la seva feina de forma telemàtica”, però va defensar que “si la ministra creu que hi ha treballadors que no han pogut fer la seva funció s’han d’equiparar les mesures als empleats del sector privat”.Pel cantó contrari, els partits de la majoria es van mostrar molt satisfets del segon paquet de mesures urgents i van criticar durament el posicionament del PS, que van titllar de partidista. “Han tingut accés a la informació molt abans que nosaltres. El cap de Govern ha estat en contacte amb ells i em sorprèn que vulguin presentar esmenes”, va concloure la consellera demòcrata Mònica Bonell.Josep Pintat, president del grup parlamentari UL-terceravia, estava ahir molt decebut després de comprovar l’informe dels seus assessors, on li comunicaven que cap de les propostes que havia fet arribar per a la segona llei òmnibus han estat acceptades per l’executiu. “M’he quedat de pedra”, va dir un Pintat molt sorprès perquè només se li va admetre el canvi d’una paraula i la supressió d’una disposició “que no s’aguantava jurídicament”. Tanmateix, Pintat va dir que aquest fet no “condicionarà el nostre vot, encara que sí que he d’admetre que aquesta no és la nostra llei, no aporta res al país i no té res a veure amb la nostra filosofia”.Terceravia farà igualment esmenes a la comissió parlamentària “perquè ens hi juguem el futur del país davant la incertesa actual, i Andorra no està preparada per resistir un altre brot”. Pintat creu que s’ha d’estar preparat per a qualsevol dels escenaris, “fins i tot el pitjor”.