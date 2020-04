Dos pacients hospitalitzats a planta i a l'UCI afectats per la Covid-19 han perdut la vida en les últimes hores

Dues noves víctimes Martínez Benazet ha anunciat que els difunts per l'epidèmia arriben a 31 SFGA

Actualitzada 14/04/2020 a les 15:16

Pietat Martín Vivas Escaldes-Engordany

Un malalt de 80 anys ingressat a planta i un altre de més de 70 anys que estava intubat a l'UCI afectats per coronavirus han mort en les últimes hores i situen el global de defuncions en 31 persones, segons ha informat el ministre de Salut que ha indicat que els positius arriben a 659 infectats i s'acumulen 160 recuperacions. L'atenció a l'hospital es divideix en 30 persones a planta i 17 a l'UCI, dels quals 14 necessiten l'assistència de ventilació mecànica i hi ha tres malalts que ja han pogut ser extubats "i tenen un horitzó d'esperança", ha manifestat Joan Martínez Benazet. A El Cedre hi ha 44 pacients positius amb 18 que són interns de Salita i sis persones convalescents en fase de recuperació de la Covid-19.

El titular de Salut ha remarcat que no haver arribat al pic d'afectats pot comportar que l'epidèmia s'allargui i que els estudis apunten que el comportament del SARS-CoV-2 potser de menys virulència a l'estiu però que no serà estacional i es mantindrà actiu, motiu pel qual ha destacat que és necessari tenir dissenyada una estratègia per atendre totes les persones que s'infectin. La cap d'a`rea de Salut Pública del ministeri, Rosa Vidal, ha comparegut avui per comentar les corbes epidemiològiques que ha indicat que "mostren que estaríem en fase de passar una primera onada" de la pandèmia i que hi ha nous casos de contagis però són menys cada vegada i ha recordat que és mèrit de la població pel respecte a les restriccions de mobilitat que s'estan seguint des de fa un mes.

Vidal ha explicat que els casos nous que es diagnostiquen responen a infeccions que es van produir "fa 6 o 7 dies" i que si es compten en el dia que es confirma amb la PCR "tindríem una corba inexacta" i ha assenyalat que "la curació està entre 21 i 22 dies, el mínim són 18 dies" i això que les recuperacions triguin a arribar i se'n registren "bastants de cop".

El ministre ha reiterat que el que s'ha d'analitzar no és la xifra de mortalitat per nombre d'habitants sinó comparada amb la quantitat d'afectats que correspon a l'índex de letalitat que ha tornar a repetir que està en la franja baixa d'Europa, per sobre del 4%, mentre que a Itàlia i el Regne Unit que tenen les més altes supera el 13%, a Espanya i França està sobre el 12% i països nòrdics que semblava que tenien més controlada l'epidèmia està pujant i a Suècia és del 9%.