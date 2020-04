Detingut un home per agredir i amenaçar amb un ganivet de cuina l'exparella

Actualitzada 14/04/2020 a les 13:02

Redacció Andorra la Vella

Un home resident de 26 anys va ser detingut diumenge a les 22.10 hores a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments i amenaces amb arma blanca. La policia va arrestar el jove, que s’havia desplaçat fins al domicili de l’exparella, a qui va agredir durant una discussió i va amenaçar amb un ganivet de cuina, segons indica el cos en el comunicat setmanal de detencions publicat ahir.

Els agents van efectuar la setmana passada dues detencions, la segona dijous, quan un conductor va sortir de la via al carrer de la Unió d’Escaldes-Engordany i va colpejar una dona que va ser traslladada a Barcelona en helicòpter, on va morir per un traumatisme cranioencefàlic. L’home, resident de 41 anys, va ser detingut per delicte contra la vida, concretament per un homicidi per imprudència, i va ser jutjat per ordenança penal.