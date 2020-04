Caramelles confinades Moment del vídeo 'Bonica Andorra'. CORAL ROCAFORT

Martí Pons Andorra la Vella

La Pasqua és una celebració d’alegria i de benvinguda a la primavera. Moment en què les tradicions són més vives que mai, com les caramelles. I aquest any, malgrat el confinament, no ha estat una excepció. Diverses formacions musicals dels país han pres la iniciativa de gravar una cançó i difondre-la a les xarxes socials.

Andorra Lírica ahir va fer públic un vídeo de l’himne d’Andorra, El gran Carlemany, amb una trentena de participants que van cantar al mateix temps l’emblemàtica peça musical. També des de la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria i amb la participació dels Petits Cantaires, la Coral Sant Antoni, la Coral Casamanya i l’Orfeó Andorrà, per felicitar la Pasqua van enregistrar Bonica Andorra, de Joan Roure.

“Hores de treball i dedicació”, diuen Jonaina Salvador, d’Andorra Lírica, i Òscar Sanchez, de la Rocafort. I és que unir trenta veus que cantin al mateix temps no és fàcil. “Vaig gravar una base musical que s’ha pogut seguir amb auriculars mentre s’anava cantant per sobre”, relata Sánchez.

Dues iniciatives que coincideixen, ja que els membres tenien ganes de no perdre les tradicions i de no deixar de cantar. A més, expliquen que les cançons escollides no són perquè sí, sinó que “l’himne vol significar la cohesió del país”, assegura Jonaina, i la de Roure ve a dir-nos que és un “acomiadament a la terra temporalment, ja que la gent hem d’estar a casa”, diu Sánchez.

