'Youtubers' vs Covid

Andorra, en els darrers mesos, ha estat terra d'acollida de molts youtubers; aquestes persones que aprofitant els vídeos i les xarxes socials han aconseguit milions de seguidors i tenen un estatus d'estrelles. Alguns d'aquests aprofiten l'altaveu mediàtic que tenen per fer campanya i conscienciar els seus seguidors de la importància de lluitar contra el coronavirus i l'impacte que té en les nostres societats. El primer que va fer una publicació al respecte va ser TheGrefg, que, a més a més, va ser un dels primers a traslladar-se al Principat.

Així doncs, TheGrefg va ser el primer a presentar batalla contra la Covid-19. I ho va fer ben aviat, el mateix 13 de març, després que les autoritats anunciessin les primeres mesures de confinament. El youtuber va explicar en un vídeo d’11 minuts i 28 segons què era el coronavirus i el que estava passant arreu del món, a la vegada que instava tothom a seguir les recomanacions de les autoritats per tal d’evitar que es pogués propagar. A més a més, TheGrefg va anunciar que no monetitzaria el vídeo en qüestió i que només era per aportar el seu granet de sorra. En el moment del tancament de l’edició, el #yomequedoencasa Coronavirus tenia 3,7 milions de visites.

Unes altres youtubers que també van parlar de com evitar contagiar-se, van ser Las Ratitas. Al seu canal de YouTube, que té 19,4 milions de subscriptors i dirigit al públic infantil, van penjar una mena de tutorial que es deia Gisele y Claudia se cuidan para no resfriarse, en què donaven els consells bàsics que les autoritats havien facilitat per no agafar el coronavirus. Penjat el 3 d’abril, el vídeo de Las Ratitas avui ja tenia 3,4 milions de reproduccions.

Altres youtubers o gamers també han obert algun dels seus vídeos amb contundència i menys diplomàcia que els anteriors. És el cas de PokerR988Tv (1,9 milions de seguidors), que en un vídeo del 24 de març va fer un repàs dels casos i dels infectats que ja s'havien produït a Espanya, i pràcticament exigia a tothom que es quedés a casa. D'una manera o altra han mencionat el #quedatacasa als seus vídeos. I és que la lluita per evitar la propagació contra la Covid-19 és cosa de tots, i ells arriben a llocs on els missatges normals no ho fan.

