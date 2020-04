Setanta hospitalitzacions de menors a Salut Mental l'any passat

Més de la meitat eren adolescents d’entre 15 i 17 anys

L’àrea de salut mental infantojuvenil compta amb quatre llits d’hospitalització per dur a terme tractaments intensius quan la patologia del menor ho requereix. L’any passat hi va haver 70 hospitalitzacions, més de la meitat de les quals (42) eren adolescents entre els 15 i els 17 anys. Es van donar 27 casos de menors entre 11 i 14 i un darrer pacient tenia entre 6 i 10 anys. Les xifres del 2019 són més elevades que les del 2018 i les del 2017, que, d’altra banda, van ser molt similars. El 2018 van ser 54 els casos de nens o adolescents que van ser internats durant uns dies i, el 2017, 53. Sempre la franja d’edat més freqüent dels ingressats es troba entre els 15 i els 17: el 2018 van ser 36 i 18 tenien entre 11 i 14 anys i el 2017 van ser 37, mentre que 13 pacients tenien entre 11 i 14 anys i 3 entre 6 i 10.

Les dades també mostren que els pacients són majoritàriament les noies. L’any passat van representar 44 ingressos per 26 de nois, el 2018 van ser 36 i 18 els ingressos de sexe masculí i, finalment, el 2017 les xifres van ser de 31 a 22. Les estades hospitalàries són de curta durada, ja que estan plantejades per al tractament de la patologia en fase aguda. L’any passat la mitjana va ser de 13 dies, el 2018 van ser 15 i el 2017 van ser 11. Les estades dels tres anys van representar 2.314 dies.

Des del SAAS posen de manifest que l’atenció que reben els menors és “multidisciplinària” i “en un entorn que garanteixi la seva seguretat, privacitat i provisió de les necessitats bàsiques quan la seva situació clínica ho requereix”. Els deu diagnòstics més freqüents són trastorndepressiu major, dependència del cannàbis, intoxicació amb tranquil·litzants, anorèxia nerviosa, trastorn depressiu, pertorbació del comportament, trastorn per estrès postraumàtic, pertorbació del dèficit d’atenció amb hiperactivitat, reacció d’adaptació i el trastorn depressiu major amb reacció psicòtica.

L’àrea infantojuvenil de Salut Mental es va renovar a final de l’any passat, sumant una habitació d’ingrés més, així com un espai polivalent per poder dur a terme activitat esportiva. A banda de la zona d’ingressos, l’àrea (com en el cas dels adults) compta amb un hospital de dia, una “hospitalització diürna que permet un tractament intensiu en els menors amb patologia mental, que no presenten riscos importants i que poden conviure amb la família o tutors un cop tanca el dispositiu”. El treball que s’hi fa (que també és a càrrec d’un equip pluridisciplinari) implica l’objectiu de millorar l’estat de salut del pacient i “treballar l'adquisició d'hàbits dins l'àmbit familiar”. En aquest cas, l’estada mitjana ronda els 45 dies. L’ingrés en aquest dispositiu, una acció intermèdia entre les visites periòdiques amb un professional i l’hospitalització, està indicada per l’equip de Salut Mental. Després, el servei compta amb altres alternatives de tractament. Per exemple, i pel que fa als adolescents, hi ha el servei de rehabilitació comunitària, destinat als qui pateixen un trastorn mental greu que deriven en problemes conductuals. Els usuaris tenen entre 14 i 18 anys.

