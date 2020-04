Sanitaris: l'equip cohesionat

Era el cap de setmana de l’esclat de la pandèmia i l’infermer Miki Ramon va observar atònit com pel carrer un grapat de gent no semblava ser conscient del confinament. Va gravar un vídeo que va ser viral. Un mes després lloa la batalla sanitària contra el virus.

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:04

Dolors Moreno Andorra la Vella

Des del vídeo han passat quatre setmanes. Un mes de feina intensa, ingent, per combatre la pandèmia. Ell, des de l’equip “del palito”, diu gràficament rient el que fa les PCR per verificar si el malalt pateix o no Covid-19, ja sigui al CIC, el punt habilitat a l’hospital, o a domicili per a la gent que no s’hi pot desplaçar. Al Miki, com a tots els companys, el virus li ha capgirat les tasques diàries. Fins que la Covid-19 va irrompre era un dels infermers dels serveis d’atenció primària. Ara és ja un expert a col·locar-se l’EPI (l’equip de protecció personal per evitar el contagi), que el primer dia l’amoïnava. “Era un estrès. M’ho hauré posat bé?”, explica. Ara ja és com si ho hagués fet tota la vida i, de fet, ja li ha tocat formar companyes d’atenció primària que hauran de començar a usar-lo. “T’adones que ho fas amb una facilitat al·lucinant i sembla que ho hagis fet des de fa deu mesos, és una cosa tan intensa...”.

El dia que va decidir gravar-se en vídeo els professionals de la salut ja tenien clar que s’enfrontaven a un enemic perillós. Els primers sanitaris s’havien de confinar per sospites de contagi, els primers pacients ingressaven a l’UCI. Ell, com d’altres companys, ja s’havia acomiadat de familiars perquè el contacte físic ja no seria possible els dies que venien per “protegir-los, perquè podia ser un vector de contagi”, i arrencava el que compara amb un Gran Hermano, el trencament de la rutina tal com l’havien conegut fins aleshores i la dependència de la videoconferència per parlar amb els seus. Llavors va comprovar atònit com al carrer alguns ciutadans passejaven o anaven en bici, aparentment, inconscients de la lluita que ja estaven protagonitzant sanitaris i pacients. I es va gravar, una mica enfadat. I penjar-ho a les xarxes va ser convertir el vídeo en viral. Malgrat que encara hi ha episodis d’incivisme, no tenen res a veure amb aquell cap de setmana que es van haver de precintar berenadors o parcs per deixar clar a tothom que no eren vacances. Un confinament que ha contribuït que la tragèdia no hagi arribat a col·lapsar el sistema sanitari, malgrat la sobrecàrrega evident que suporten els professionals. Una gestió sanitària que el Miki celebra. “La capacitat de reacció que ha tingut tot el personal sanitari és d’admiració”, afirma. Però si hi ha una cosa que l’infermer destaca durant tota la conversa és “la qualitat humana” que ha demostrat i demostra tot l’equip que conforma el SAAS, sanitaris, però també administratius, personal de bugaderia o tots els voluntaris que estan donant un cop de mà. “No hi ha problemes, tot són solucions”, remarca l’infermer, que ho exemplifica amb les peces d’un engranatge que funciona a la perfecció perquè la màquina rutlli. El Miki parla com a sanitari però també com a familiar afectat perquè dues persones molt properes estan afectades pel virus. I durant aquests dies ha presenciat com els sanitaris es bolquen a acompanyar també en una malaltia d’extrema duresa, que obliga a l’aïllament. “S’ha muntat una xarxa de grans cors i és el punt més positiu dins d’aquesta tragèdia”, sosté. La recepta és, conclou, “no perdre humor, l’energia, hem de ser com una dinamo, donar-nos energia uns als altres”.