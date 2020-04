Repunten els morts a Espanya per Covid-19 abans de la tornada parcial a la feina

La xifra de persones traspassades es va situar en 619, 109 més de les produïdes el dia anterior

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:08

Agències Andorra la Vella

El nombre de persones mortes pel cornavirus va tornar a pujar ahir a Espanya després que durant els darrers tres dies la xifra hagués anat baixant. Així doncs, durant el diumenge de Pasqua es van produir un total de 619 defuncions, fet que suposa un augment del 21% respecte al dia anterior i en valors absoluts són 109 exodus més. Amb aquestes dades, les víctimes mortals per la Covid-19 s’eleven ja a 16.972. No obstant això, el que sí que va baixar ahir va ser el nombre de persones que havien contret la malaltia respecte al dia anterior. Ahir es van diagnosticar 4.167 nous casos, cosa que suposa la xifra més baixa en setmanes.

D’altra banda, l’aixecament parcial de les mesures de confinament decretat pel Govern espanyol l’ha tornat a enfrontar amb la Generalitat. Així doncs, el govern català va celebrar un consell executiu extraordinari ahir a la tarda per aprovar un pla de mesures per “protegir els ciutadans” davant l'aixecament del confinament total del Govern espanyol. El president Torra va dir que les mesures seran d'obligat compliment i que abordaran diferents dimensions, des del control sanitari, la corresponsabilitat de la ciutadania, el control de les aglomeracions o les dirigides a col·lectius vulnerables. En una roda de premsa telemàtica, després de participar en la reunió de presidents autonòmics per videoconferència, Torra va expressar que s’impulsa el pla perquè no poden quedar-se de “braços plegats”, però que encara té “esperança” que el president, Pedro Sánchez, “rectifiqui”. En el que sí que va anunciar canvis el president Torra va ser en el repartiment de mascaretes a les farmàcies el dia 14, i ho va endarrerir fins al 20; va admetre precipitació i por de col·lapse a les farmàcies.

Pel que fa a França, en les darreres hores, el portaavions nuclear francès Charles de Gaulle i la fragata que l’acompanyava van atracar aquest diumenge al port militar de Tolón, a la costa mediterrània, per evacuar els 1.900 mariners que hi viatjaven i posar-los en aïllament, després de detectar-se 50 casos de la Covid-19 a l’embarcació.

A Itàlia, la situació sembla millorar i és que ahir es van registrar 431 morts en les últimes 24 hores, l'increment més baix de les últimes tres setmanes, segons va informar el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, en el seu butlletí diari. El nombre de positius en test de coronavirus però és de 102.253, amb un augment de 1.984 respecte al dissabte.