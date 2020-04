La Cambra i la CEA demanen canvis en la segona llei òmnibus

Les dues entitats valoren positivament l'aplicació dels ERTO

La Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA) han valorat positivament el nou paquet de mesures que l'executiu vol aplicar a partir de l'1 de maig i que el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir al vespre. Ambdues entitats consideren que la suspensió temporals dels contractes de treball és una mesura "imprescindible" i que "garanteix la supervivència de les empreses i el manteniment dels llocs de treball", però que la segona llei òmnibus hauria d'incloure alguns canvis. En aquest sentit, la patronal demana que el període per recuperar les hores no treballades durant el març i l'abril s'allargui fins al 30 d'abril del 2021 i no fins al 31 de desembre com preveu el projecte de llei, sense limitar les hores recuperables a un 50% ni les vacances que es podien consumir durant el març i l'abril a un 50% dels dies. Així mateix, la Cambra puntualitza que s'haurien d'allargar els venciments dels crèdits avalats fins a tres anys, ja que "només d'aquesta manera es podrà garantir la viabilitat econòmica-financera de les empreses a mitjà i llarg termini" i proposa "traspassar la part que previsiblement no s'utilitzarà de la línia pel finançament de quotes de préstecs a la línia de necessitats de tresoreria".

Pel que fa als ERTO, la Cambra argumenta que per ser una mesura eficient caldrà "que representi un incentiu davant el cost alternatiu d'acomiadar o del cost que representa fer front a permisos retribuïts no recuperables" mentre que la CEA remarca que l'efectivitat dependrà "del paper que juguin els treballadors públics encarregats d'aplicar-les" i insisteix que ha de ser un procediment àgil, fàcil d'aplicar i sense burocràcia.

