Les intervencions de la policia han caigut a la meitat des que es va decretar el confinament. Les funcions dels agents s’han orientat a garantir la quarantena. Una tasca, remarquen, que no han de fer els ciutadans des del balcó.

Guardians del confinament La policia també està fent servir drons per arribar als indrets de més difícil accés. SFP

Actualitzada 13/04/2020 a les 18:23

Dolors Moreno Andorra la Vella

Perdoni, on va?” podria ser la frase tipus que estan emprant aquests dies els agents de policia, des dels que fan controls en carrers o carreteres als que estan desplaçats a les fronteres. Perquè des que es va decretar el confinament obligatori per combatre la pandèmia per la Covid-19 que les sortides al carrer han d’estar plenament justificades. Òbviament també les entrades i sortides als països veïns. D’aquí que la vigilància policial a les fronteres sigui les 24 hores i que a qualsevol que travessi se li demani el motiu del desplaçament. La caiguda a la meitat de les intervencions del cos és fruit també de la quarantena i que la mobilitat hagi baixat a mínims. La policia ha reorientat les tasques, amb no uniformats fent controls a peu al carrer i allà on hi ha més concentració de gent com ara establiments d’alimentació. Per arribar també a indrets de més difícil accés, el cap de setmana passat es va activar la vigilància amb dron, un aparell dotat d’altaveu per advertir els que puguin estar caminant o fent un pícnic a la muntanya (els més inconscients –minoria– fent BTT o trial) que tornin a casa.

Des de la policia asseguren que el civisme impera i que aquells poc solidaris als quals se’ls fa l’advertiment rectifiquen. De fet, un fenomen que ha nascut amb la quarantena és el que popularment s’ha batejat com la policia dels balcons. I el que demanen des del cos és que ningú cridi l’atenció a ningú, que això ja és funció dels agents de l’autoritat. “El que demanem és que ens truquin”, apunten des del cos. I sí que és cert que aquesta mena d’avisos són freqüents, com també les trucades per les conseqüències del confinament, des dels veïns sorollosos als conflictes familiars.

Tot un canvi de paradigma en la feina policíaca i en els procediments. Com a servei essencial han de ser al carrer i estan més exposats al contagi. A meitat de la setmana passada el nombre de confinats al cos era de 28, 8 dels quals havien contret la Covid-19 i la resta eren contactes de positius. Així que s’han activat circuits diferenciats perquè les patrulles uniformades que es relleven no coincideixin i s’han extremat les mesures d’higiene amb neteges exhaustives dels vehicles. Compten amb la col·laboració desinteressada d’Andorra Campers, que desinfecta amb ozó. Un gest més de la quantitat d’iniciatives solidàries que han nascut aquests dies.

#5 Yaki

(13/04/20 12:15)



#4 CONFINAMENT

(13/04/20 12:05)



#3 ni ells

(13/04/20 11:15)



#2 Pepe

(13/04/20 11:06)



#1 Ho diu la Policia

(13/04/20 10:06)