Govern pagarà fins al 75% del sou en cas d'ERTO

Actualitzada 13/04/2020 a les 14:02

EL PS PRESENTARÀ NOVES PROPOSTES

Els socialdemòcrates estan indignats amb el discurs i les maneres de fer del Govern amb el segon paquet de mesures presentades ahir a la nit. Des del PS van assegurar que la llei no s’ha consensuat i que no s’ha comptat amb ells per tirar-la endavant, contradient el que va afirmar ahir el cap de Govern i els ministres, i va avançar que presentarà una allau d’esmenes al text que s’entra avui a Sindicatura. Per la seva banda, terceravia també presentarà alguna proposta de modificació però assegura que és hora de donar suport al Govern i de tirar endavant les accions.

El Govern va presentar ahir les actuacions previstes en el segon paquet de mesures per fer front a la crisi provocada per la Covid-19 i del qual destaca la regulació dels ERTO. Tal com van detallar el cap de Govern i els ministres Jover i Gallardo, l’executiu es farà càrrec de fins al 75% dels salaris en alguns casos. Pel que fa a l’afectació directa al treballador, es garantirà el salari mínim i a partir d’aquí s’anirà incrementant com més alta sigui la nòmina. Segons van indicar, la llei contempla que la rebaixa serà del 20% en aquells salaris del sou mitjà (2.100 euros). D’aquesta xifra en endavant, els imports de rebaixa arribaran fins al 50% per a salaris de 4.200 euros. A partir d’aquesta quantitat és indiferent el que es cobri, la quantitat a percebre sempre serà 2.100 euros. És a dir, que si una persona cobra 5.000 euros i li fan un ERTO passarà a percebre 2.100 euros i si cobra 8.000 euros, també. El Govern també assumirà la part proporcional de la cotització de la CASS de la patronal.Paral·lelament, tota persona que pateixi una suspensió temporal del contracte de treball tindrà dret que se li faci una rebaixa del lloguer del seu habitatge del 20%. En el cas que estigui pagant una hipoteca, si el cost d'aquesta i els serveis bàsics superen el 5% dels diners ingressats per la unitat familiar, tindran dret a sol·licitar una carència en el pagament de les quotes. Totes aquestes accions seran aplicables mentre duri la suspensió dels contractes, o bé fins al 31 de desembre d'enguany, que és la data límit que ha fixat el Govern perquè es puguin aplicar aquests expedients temporals. L'executiu també ha regulat la figura de la reducció de la jornada laboral, ja que d'aquesta manera "es pugui fer una tornada esglaonada a la feina i es puguin anar aixecant de mica en mica els ERTO", va explicar el ministre d'Economia, Jordi Gallardo.Complementàriament, els afectats per les suspensions de contractes podran rescatar plans de pensions amb un import màxim del salari mínim al mes. Pel que fa a les baixes per coronavirus, l'executiu continua garantint el 100% de remuneració des del primer dia per als sanitaris i del 66% del salari per a la resta. Els pares que hagin de cuidar els seus fills rebran el salari mínim.Pel que fa als autònoms, el cap de Govern va anunciar que s’aprovava una prestació equivalent al salari mínim per a aquells que hagin de tenir la seva activitat tancada per les mesures de confinament. En aquest cas, igual que els assalariats, podran gaudir d’un descompte del 20% dels lloguers, de la carència d’hipoteca si supera el 35% dels ingressos de la unitat familiar, de poder rescatar plans de pensions amb un màxim de 1.083 euros mensuals i que Govern assumirà la cotització de la branca general del 10%.En relació amb els lloguers dels locals comercials, tant les empreses com els autònoms podran continuar tenint una sèrie de descomptes mentre duri el tancament i durant la reobertura. Així doncs, si l’activitat està oberta, el descompte serà del 80% i si està de guàrdia serà del 100%. En el moment de la reobertura, les activitats que hagin estat suspeses el primer mes continuaran amb el 100% de bonificació, el segon un 50% i el tercer un 25%. Si ha estat de guàrdia, el mes d’obertura rebrà un 80% de descompte i el segon un 40%. Finalment, si ha estat oberta, la reducció durant el primer mes serà del 50%.A més a més, Espot va anunciar que en la llei que entrarà avui a tràmit parlamentari s’insta a elaborar un document que marcarà una reducció dels sous dels càrrecs polítics. Així mateix, també va obrir la porta a poder aplicar les suspensions temporals de contractes a treballadors del sector públic.Sobre com es finançarà el segon paquet de mesures, que l’executiu calcula que tindrà un impacte econòmic per a les arques de l’Estat de 250 milions d'euros, el cap de Govern en el seu discurs va obrir la porta a una modificació impositiva, que el ministre de Finances no va voler acotar. El que sí que va afegir el ministre portaveu i titular de la cartera de Finances és que "no hem esgotat tota la capacitat econòmica del Govern, ja que també treballem en les mesures de reactivació". Tanmateix, sí que va dir que s'emprarien reserves de FEDA i Andorra Telecom però "d'una manera molt parcial".