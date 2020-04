L'USdA demana excloure les famílies monoparentals dels ERTO

La Unió Sindical d'Andorra reclama una compensació econòmica per aquests sectors i considera que l'empobriment de la classe treballadora no ajudarà en la sortida de la crisi

Actualitzada 13/04/2020 a les 18:15

Eva Bosch Andorra la Vella

L'USdA demana que s'exclogui les famílies monoparentals dels ERTO i que s’apliqui una compensació econòmica per aquests sectors. El secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, ha exposat aquest matí mitjançant un comunicat que l'actual crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19 "perjudica greument aquests sectors" i reclama que s'incorpori una perspectiva de gènere en les polítiques que es derivin de la crisi sobreviscuda, tenint en compte el treball no remunerat de les dones que s'ha incrementat amb la cura dels fills a casa i la consegüent reducció dels seus ingressos. L'USdA ha manifestat la rotunda oposició a la suspensió temporal del contracte laboral que planteja la segona llei òmnibus detallada el passat diumenge pel Govern, ja que entén que perjudicarà greument l’economia dels treballadors "i no ajudarà en res a la posterior recuperació de l’economia del país".

#5 titi

(13/04/20 16:56)



#4 Robert

(13/04/20 16:39)



#3 Vililla

(13/04/20 14:56)



#2 Comunistes

(13/04/20 14:48)



#1 david

(13/04/20 13:28)