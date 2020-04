Electricistes i lampistes reclamen mesures per als impagaments

L'Associació d'empreses d'electricitat, lampisteria i climatització vol que el Govern obligui a les empreses que no paguen a sol·licitar un crèdit tou

Actualitzada 13/04/2020 a les 18:21

L'Associació d'empreses d'electricitat, lampisteria i climatització d'Andorra (Adelca) vol que Govern obligui a les empreses que generen deutes a acollir-se a un crèdit tou per tal de no perjudicar a les altres, segons han manifestat a través d'un comunicat, ja que asseguren que estan rebent trucades de clients que paralitzen els pagaments durant la crisi sanitària "donant com a pretexta que ho fan per fer front a les nòmines dels seus treballadors". Adelca proposa que el Govern imposi al primer infractor a sol·licitar un crèdit tou per tal de no malmetre la tresoreria de la resta i crear "un punt fix a la Justícia" per entrar els tràmits per impagament amb caràcter d'urgència amb resolucions ràpides i d'efecte immediat com per exemple "tenir un Saig d'urgència per activar el pagament, bloqueig de béns, comptes bancaris o altres mesures escaients" o que aquestes empreses "no puguin exercir el dret a apel·lar fins que s'estabilitzi la crisi actual". Així mateix, l'associació proposa que les hores generades del personal de guàrdia o permanències es puguin acumular per a retornar a l'empresa.

