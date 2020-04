El dèficit per al 2020 serà de 179 milions d'euros

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el portaveu del Govern i titular de Finances, Eric Jover, han detallat que l'endeutament passarà del 33,7% al 51% del PIB

El dèficit pressupostari per al 2020 serà de 179 milions d'euros, segons han informat aquest vespre el portaveu del Govern i ministre de Finances, Eric Jover, i el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. El Govern tenia previst un pressupost per aquest any de 427 milions que ara passarà a ser de 544 arran de la crisi sanitària, i amb un endeutament que creixerà del 33,7% al 51% del Producte Interior Brut (PIB). Gallardo i Jover han explicat que la inversió directa i indirecta que ha fet l'executiu per pal·liar els efectes de l'emergència sanitària és de 416 milions d'euros, gairebé el 100% del pressupost anual, i han detallat que els ingressos de l'Estat tenen una previsió de caiguda de 50 milions, que s'intentaran cobrir amb 20 milions d'Andorra Telecom i 10 de FEDA. Així mateix, els ministres han afirmat que la inversió per aquest any també es redueix en 17 milions d'euros, que les despeses de funcionament baixaran 7 milions, i que el Govern preveu que l'endeutament per al 2021 se situï en el 49,5% del PIB. Pel que fa a les mesures de la segona llei òmnibus, Jover i Gallardo han recordat que les empreses que hagin suspès completament l'activitat o tinguin una davallada de negoci del 50% es poden acollir a la suspensió temporal dels contractes laborals i han explicat detalladament la distribució de les reduccions de salari als treballadors. Els ministres han comentat que també es reduiran sous de càrrecs d'institucions i parapúbliques i han puntualitzat que la previsió d'entrada en funcionament d'aquest paquet de mesures està previst per l'1 de maig i que per tant, les empreses han de garantir el pagament de les nòmines d'abril. Jover també ha destacat que els treballadors afectats per la suspensió temporal dels contractes de treball o d'una reducció de la jornada laboral podran accedir a la reducció del 20% del lloguer i a la carència de la totalitat de les quotes d’hipoteques, que es traslladaran al final del pagament d'aquesta.