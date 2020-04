La Creu Roja reparteix 800 ous de Pasqua a malalts i padrins

Les escoles andorranes de segona ensenyança han fet una crida als alumnes perquè enviïn fins avui missatges positius destinats a tots els afectats pel virus

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb les Escoles Andorranes de Segona Ensenyança i el Centre Comercial Andorrà, ha repartit aquest matí 800 ous i mones de pasqua a padrins, pacients hospitalitzats i usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Els voluntaris són els encarregats de preparar els paquets i de fer-los arribar als diferents punts de repartiment: l'hospital, hotels i residències

per a la gent gran, Salita, Cedre, Clara Rabassa i Sant Vicenç d’Enclar, així com als

domicilis particulars dels usuaris del SAD, en una acció que es preveu que s'allargui durant tota la setmana. Les escoles andorranes de segona ensenyança han fet una crida als alumnes perquè enviïn fins avui, dilluns de Pasqua, els seus missatges positius destinats a tots els afectats pel virus per "regalar-los uns instants en què tot i la malaltia o el confinament, no impedeixin que es segueixin celebrant les tradicions".

