Cultura reprograma dos concerts de la Temporada 2020

Les actuacions, ajornades per a més endavant, estaven previstes per als pròxims 16 i 25 d'abril, respectivament

Actualitzada 01/04/2020 a les 13:25

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Cultura ha decidit mantindre els concerts de Jordi Botey i El Pot Petit de la Temporada 2020 de l'Auditori Nacional i ajornar-los per quan "s'aixequin les mesures aplicades per Govern" implementades arran del coronavirus segons ha informat en un comunicat. Les actuacions, que estaven previstes per als pròxims 16 i 25 d'abril, repectivament, són una forma de reconeixement a tots els músics i creadors "de casa nostra" i també d'homenatjar els més petits "especialment afectat pel confinament" segons ha explicat Govern.

Amb el manteniment d'aquests dos concerts, Cultura haurà portat a terme més de la meitat de la programació prevista per enguany. No obstant, les actuacions d'El Kanka, Lila Downs, Bebel Gilberto i Kiko Veneno són les que s'han vist cancel·lades de forma definitiva. L'import d'aquests s'anirà retornant a partir del 6 d'abril si es va adquirir l'entrada a través del portal del Ministeri de Cultura. Si la compra es va fer des del punt d’informació d’Illa Carlemany, "caldrà esperar que el centre comercial torni a obrir per iniciar el procés de devolució".