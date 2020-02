El preu del tabac a França es tornarà a incrementar l'1 de març

Actualitzada 13/02/2020 a les 06:54

El preu del tabac a França tornarà a pujar l’1 de març després que el Butlletí Oficial gal publiqués dimarts passat un acord ministerial en què es fixa el nou cost. L’Estat veí del nord té previst incrementar en 50 cèntims els impostos del tabac aquest any i la pujada que es farà el mes que ve s’emmarca en aquesta decisió. L’1 de novembre és la data prevista per realitzar el darrer augment i un cop sigui realitat cap paquet de tabac a França tindrà un cost inferior als deu euros. Cal recordar que al veí del nord el 80% del preu del paquet de tabac correspon a impostos. Amb l’increment del proper 1 de març, marques com Marlboro ja passaran a costar 10 euros. Es tracta d’una de les marques més venudes a França, però les que encapçalen el mercat gal ja superen aquest preu. L’1 de març el paquet de Gauloises negre costarà 10,60 euros i el de Gitanes negre, 11. Aquest increment no afectarà els preus mínims a Andorra.