Unicef Andorra homenatja els socis més antics en la cloenda del 25è aniversari

Actualitzada 12/02/2020 a les 06:46

L'hotel Roc Blanc va acollir ahir al vespre l'acte institucional d'Unicef Andorra als quaranta-vuit socis que donen suport des del començament a l'entitat, en un acte que es va portar a terme on inicialment tenia la seu l'ONG andorrana, i que va servir per posar el punt final a la celebració del 25è aniversari de l'organització. La presidenta d'Unicef Andorra, Laura Àlvarez, va voler tenir un record per qui va ser la primera màxima mandatària de l'entitat, Manela Mora, al comentar que “seguim amb la feina que va iniciar ella amb tant d'esforç i molt d'orgull”. L’acte va comptar amb la presència del ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy.