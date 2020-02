Els immobiliaris denuncien que pugui costar 240 euros catalogar l’eficiència d’un pis i que és molt més car que a Catalunya

Les conseqüències de l’aplicació de la Llei de transició energètica, la batejada com Litecc, en l’edificació i la compravenda d’immobles estan generant rebombori, neguit i crítiques. D’aquesta llei penja l’obligatorietat de l’etiqueta energètica per a pisos i edificis. Ja des d’ara, qualsevol pis que es vengui ha de tenir aquesta catalogació energètica, a l’estil de la dels electrodomèstics. Per obtenir-la l’immoble ha de ser sotmès a l’examen d’un tècnic. L’executiu ha fixat un cost màxim per aquesta feina de 240 euros per als immobles de fins a 80 metres quadrats. A partir d’aquesta superfície se sumen 3 euros extra (també