Lleure 3D havia demanat a la sala civil que no ho pogués fer com a mesura cautelar

La sala civil de la Batllia ha denegat la petició de Lleure 3D, una de les empreses que es va presentar al concurs per a l’explotació de la llicència del casino, de prohibir a Jocs SA, la guanyadora, utilitzar la marca Casino de les Valls. D’aquesta manera no es dona lloc a la demanda de Lleure 3D que volia que s’apliqués aquesta mesura de manera cautelar. L’afer, resolt fa unes setmanes per la batlle Laura Solanes, va arrencar el juliol del 2019 quan Jocs SA va presentar una demanda sol·licitant la nul·litat de la marca Casino de les Valls registrada