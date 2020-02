Una 'app' abaratirà el cost de redacció de l'etiqueta energètica

La ministra de Medi Ambient ha anunciat també la construcció d'una planta de triatge d'envasos automatitzada a Sant Julià, que ha de permetre augmentar el percentatge de recuperació d'aquests

Govern farà una aplicació per conèixer les despeses de l'habitatge La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en la comissió legislativa de política territorial, urbanisme i medi ambient d'aquesta tarda DA

Actualitzada 12/02/2020 a les 20:56

Redacció Andorra la Vella

Calvó ha anunciat que l'executiu desenvoluparà una aplicació per tal que els tècnics puguin calcular l'etiqueta energètica de l'habitatge, permetent que el consumidor tingui més informació sobre les despeses d'aquest. Així ho ha exposat aquesta tarda la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, en la comissió legislativa de política territorial, urbanisme i medi ambient, a petició pròpia, per explicar les línies mestres de la seva acció ministerial. Aquest software ha de servir per abaratir el cost de la redacció de l'etiqueta energètica, que avui està fixat en un màxim de 240€. La ministra també ha anunciat la construcció d'una planta de triatge d'envasos automatitzada a Sant Julià, la qual ha de permetre augmentar el percentatge de recuperació d'aquests.