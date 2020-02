El PS reclama més informació sobre la negociació amb la UE

López demana més diners per implantar el pla per la drogodependència

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, i la consellera general, Judith Salazar, van lamentar ahir la poca transparència amb la qual es porten les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea. També van criticar el document que van presentar els empresaris perquè segons López demostrava “un notable desconeixement del que és l’acord d’associació”. No obstant això, el president del grup del PS va exonerar els empresaris de l’error i va afirmar que “Govern ha estat incapaç d’explicar què és l’acord d’associació. El porten negociant des del 2014 i no hi ha cap tipus d’informació. I aquesta