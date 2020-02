Dos anys de presó condicional per venda i consum de drogues

El condemnat, resident xilè, va ser absolt del delicte major de tràfic de cocaïna que li imputava la fiscalia

El Tribunal de Corts va condemnar ahir un resident xilè a dos anys de presó condicional per un delicte menor de venda d’estupefaents, concretament d’haixix, així com també per possessió de droga i consum en lloc públic, en aquest cas de cocaïna. A més, la sentència també va imposar 800 euros de multa a l’individu, 300 dels quals els haurà d’abonar per una contravenció penal en concepte d’haixix. D’altra banda, el resident sí que va quedar absolt pel delicte major de tràfic de cocaïna, pel qual la Fiscalia va demanar tres anys de presó i 2.500 euros de multa. L’home