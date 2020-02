Torres afirma que el tanatori s'acabarà en el "termini previst"

El ministre d'Ordenament Territorial ha assegurat que el Govern i el comú d'Escaldes estan "satisfets" de les obres realitzades a les instal·lacions i a la sala de vetlles i que no es preveuen "grans sobrecostos"

Les obres del tanatori i la sala de vetlles finalitzaran en els "terminis previstos" i sense "grans sobrecostos", segons ha fet saber aquesta tarda el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant una visita als quatre quiròfans renovats de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Torres ha assegurat que l'executiu està "satisfet" pels treballs realitzats i que és una obra "molt important" per a la ciutadania. El ministre també ha explicat que l'any vinent es duran a terme els treballs per al viaducte de l'hospital per evitar les filtracions d'aigua a la sala d'actes del centre. En aquest sentit, el centre hospitalari ha mostrat avui a la premsa els resultats de la reforma dels quatre blocs quirúrgics, on Govern ha invertit més de 300.000 euros. Les millores han consistit en canvis en l'enllumenat a tecnologia LED, el material de les parets i els terres, la instal·lació de portes metàl·liques i filtres per disminuir les partícules que entren de l'exterior, així com una modificació dels espais per tal de millorar els circuits de seguretat i la qualitat assistencial.