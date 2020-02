La infraestructura també es destinarà a les oficines del departament de Protecció Civil

El Govern va donar llum verd al projecte de construcció d’un nou edifici a Santa Coloma que servirà com a aparcament per a camions de bombers i oficines per al servei d’emergències. La infraestructura tindrà un cost de prop de dos milions d’euros i està previst que es porti a terme en dues fases. Així ho va detallar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, en l’acte de lliurament de premis als arquitectes que es van encarregar de dissenyar la infraestructura que estarà situada al costat de l’actual parc de bombers amb l’objectiu de facilitar les relacions amb el cos