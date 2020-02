El Govern admet que l’augment del salari mínim espanyol pot provocar problemes en les contractacions laborals

El Govern estudia preparar mesures per tal de recuperar la competitivitat del mercat laboral andorrà. Així ho va explicar el ministre de Finances, Eric Jover, al Diari: “És un efecte [l’augment del salari mínim espanyol per sobre de l’andorrà] que pot tenir el seu impacte. Hem de valorar si afecta l’arribada de treballadors i, si és així, prendrem mesures per ajudar les empreses perquè puguin contractar i cobrir les vacants que hi hagi.” Tanmateix, Eric Jover va dir que “les valoracions les hem de fer sobre la base dels salaris nets. No són les mateixes cotitzacions a Andorra que als

