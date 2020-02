Filloy es mostra preocupat per l’evolució del problema i anuncia l’activació del pla nacional

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va anunciar ahir que reactivaran el pla nacional contra les drogodependències i que hi dedicaran més recursos econòmics i humans. La intenció és que les línies estratègiques del pla puguin estar enllestides en aquest primer quadrimestre i que es treballi de manera “transversal i coordinada” entre les diferents àrees competencials. “No hi ha absolutament cap mena de dubte que la situació ens preocupa i que tant des del ministeri d’Afers Socials com des de les àrees d’Atenció a la Infància i l’Adolescència som plenament conscients de la situació que s’està vivint”,

