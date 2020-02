El PS critica la falta d'informació de l'acord d'associació amb la UE

Pere López assenyala la manca de transparència per part del Govern cap als ciutadans

Actualitzada 11/02/2020 a les 18:07

Redacció Andorra la Vella

El grup Parlamentari Socialdemòcrata ha criticat la presentació del document en relació a la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea per part de la Cambra, la CEA i l'EFA la passada setmana ja que aquest "defineix com exclusions explícites els drets socials dels treballadors" ha afirmat en un comunicat. L'agrupació ha afirmat que l'acord portarà temps de negociació i que ha de ser positiu per tothom "no pot semblar que hi ha una part de l'economia que surt guanyant i una perdent".

El líder de la formació, Pere López, ha destacat "la manca d'informació" cap a la població sobre l'acord per part del Govern. El PS ha remarcat que la Unió Europea exigeix un avançament en drets socials i per tant "els sindicats hauran de tenir un paper més rellevants en polítiques laborals del que han tingut fins ara", ha explicat la Consellera General del PS, Judith Salazar.