Dos anys de presó condicional per portar nou grams de cocaïna

També haurà de pagar una multa de 500 euros

Actualitzada 11/02/2020 a les 13:23

Redacció Andorra la Vella

Dos anys de presó condicional per al resident xilè al que la policia va trobar nou grams de cocaïna, haixix i marihuana al seu vehicle. Els fets van ocórrer el passat any.

La fiscalia va demanar tres anys de presó i 2.500 euros de multa ja que es va considerar que hi havia comés un delicte major de tràfic de cocaïna. L'home va negar qualsevol relació amb el tràfic d'estupefaents i va declarar estar completament penedit dels seus actes així com d'estar en rehabilitació per deixar el consum de drogues.

Finalment, el resident ha estat condemnat a dos anys de presó condicional i a pagar una multa de 500 euros per un delicte menor d'estupefaents, concretament de cannabis, així com de possessió i consum de cocaïna a un lloc públic.