Canals presenta l'11è Congrés de Neu i de Muntanya a Madrid

La ministra de turisme ha presentat a l'Organització Mundial del Turisme la iniciativa, que pretén constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del sector en zones de muntanya

Canals presenta el Congrés de Neu i de Muntanya a Madrid Presentació del Congrés de Neu i de Muntanya que ha fet la ministra Canals davant de l'OMT Govern

Actualitzada 11/02/2020 a les 18:06

Redacció Andorra la Vella

Verònica Canals ha presentat aquest dimarts el calendari del Congrés de Neu i de Muntanya a l’Organització Mundial del Turisme (OMT), que té lloc a Madrid, una iniciativa que se celebrarà l’11 i 12 de març a Canillo i que pretén constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. La ministra de Turisme, acompanyada per una delegació andorrana que incloïa el director de Turisme, Sergi Nadal, el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, i l'ambaixador a Espanya, Vicenç Mateu, ha remarcat que el Congrés, que s'espera superar la xifra dels 400 assistents de l’any anterior, tractarà de posar en comú "les perspectives dels professionals davant de la integració de les noves tecnologies i la contribució al desenvolupament sostenible per al sector turístic". Per la seva banda, Camp ha destacat que és un encert del ministeri que la mateixa setmana "es faci el congrés i la reunió de Ministres de Turisme Iberoamericans en el marc de la 27a Cimera", mostrant que està convençut de les sinergies que es podran crear entre els dos esdeveniments.