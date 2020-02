Els bombers rescaten 68 esquiadors atrapats en un telefèric a Arinsal

Entre els ocupants de les dues cabines, 42 en una i 26 a l'altra, hi havia quatre treballadors de l'estació, qui han decidit aplicar el protocol d'evacuació per evitar que la gent quedés tancada tanta estona

Actualitzada 11/02/2020 a les 21:49

Redacció Andorra la Vella

Els bombers i treballadors de l'estació han rescatat 64 turistes que han quedat atrapats al telefèric del Coll de la Botella de Pal-Arinsal a causa d'una avaria del giny. Entre els ocupants de les dues cabines, 42 en una i 26 a l'altra, hi havia quatre treballadors de l'estació, qui han decidit aplicar el protocol d'evacuació per evitar que la gent quedés atrapada tanta estona. El cos de bombers ha enviat ràpidament un helicòpter, que en un primer moment ha patit problemes per aproximar-se a causa del vent, però finalment ha pogut dur a terme les tasques de rescat d'un en un en menys d'una hora sense cap complicació i sense que ningú prenés mal.