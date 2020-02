Traïció de 15.000 euros

El Tribunal Superior va sentenciar al pagament de 12.000 euros la gerent d’una empresa que es va quedar amb el 50% de les accions del soci

Fiduciari: que es recolza en la confiança. És la definició que en fa l’enciclopèdia d’un adjectiu que no és d’ús habitual als carrers, però que pren una rellevància superior en àmbits empresarials i, sobretot, quan es parla de fiduciar o confiar diners. És el cas que va ratificar fa unes setmanes el Tribunal Superior que va sentenciar la gerent d’una empresa andorrana al pagament d’una multa de 12.000 euros a un treballador per un delicte major d’apropiació indeguda. El litigi va arribar al Superior a inicis d’aquest any, però la via judicial es va obrir a mitjan 2019 quan el